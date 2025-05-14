عراقجي يرد على تصريحات ترامب: رؤية مضللة ومحاولة لتشويه الحقائق

ردّ مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، واصفاً إياها بـ"رؤية مضللة للغاية" تتعمد تجاهل الحقائق وتزييف الوقائع.

وقال عراقجي، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع الحكومة،: "ما تحدّث عنه ترامب بشأن رغبة دول المنطقة في التقدّم والازدهار، هو ذات المسار الذي اختاره الشعب الإيراني من خلال ثورته، لبناء دولة مستقلة، ديمقراطية، حرّة ومتقدمة، لكنّ الولايات المتحدة عرقلت هذا المسار على مدى أكثر من أربعين عاماً عبر فرض العقوبات وممارسة الضغوط والتهديدات العسكرية وغير العسكرية".

وأضاف أن "أميركا هي السبب الحقيقي وراء المشاكل الاقتصادية التي تواجهها إيران، من خلال فرضها لسياسات استكبارية وتسلطية تهدف إلى فرض نظام تابع وغير مستقل في طهران، وهو ما يرفضه الشعب الإيراني رفضاً قاطعاً".

وأكد عراقجي أن "ترامب لا يزال يمارس سياسة الضغوط القصوى ضد إيران، ثمّ يوجّه الانتقادات للأوضاع الاقتصادية فيها، وهو تناقض واضح وموقف غير منطقي".

وفي ما يتعلق بموقف ترامب من الكيان الصهيوني، قال عراقجي: "ما يثير الأسف هو تجاهل ترامب التام لجرائم وتهديدات إسرائيل في المنطقة، ومحاولته تقديم إيران على أنها مصدر التهديد، في حين أن إسرائيل هي من قتلت آلاف المدنيين في غزة، وهاجمت لبنان وسوريا واليمن، واحتلت أراضي سورية تزيد مساحتها عن كامل مساحة قطاع غزة".

واختتم قائلاً: "محاصرة شعب بأكمله في غزة اقتصادياً، واستمرار الجرائم اليومية من قبل الكيان الصهيوني، يتم تجاهلها تماماً في خطاب ترامب، في محاولة مكشوفة لتبديل الحقائق وتقديم إيران كعدوّ وهمي للمنطقة".

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