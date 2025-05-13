كبير مساعدي وزير الخارجية الياباني يلتقي عراقجي في طهران

ويقوم نامازو بزيارة الجمهورية الاسلامية حاليا، للمشاركة في الجولة الـ 33 للمشاورات السياسية التي ستعقد على مستوى مساعدي وزيري خارجية البلدين في طهران.

وفي تصريح له خلال اللقاء هذا، نوه كبير مساعدي وزير الخارجية الياباني بالعلاقات الودية الممتدة منذ امد بعيد بين طوكيو وطهران، كما عبر عن سعادته لقاء المباحثات التي وصفها "مثمرة" مع نظيره الايراني اليوم؛ داعيا الى استمرار هذه المشاورات دعما لمسار تعزيز الاواصر الثنائية وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الاقليمية والدولية.

في المقابل، لفت عراقجي الى الماضي العريق للعلاقات القائمة على اسس المودة والاواصر المعمقة بين الشعبين الايراني والياباني؛ داعيا الى استخدام هذا الرصيد القيم بهدف توسيع التعاون الثنائي اكثر من اي وقت مضى، وفي شتى المجالات لا سيما الاقتصادية منها.

كما عبر وزير الخارجية الايراني عن ترحيبه بتعزيز المشاورات مع اليابان، حول القضايا الاقليمية والدولية.

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