قاليباف يغادر إلى جاكرتا للمشاركة في مؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية

وقبل مغادرته طهران، قال قاليباف في إشارة إلى أهمية اتحاد البرلمانات الإسلامية لتطوير العلاقات بين الدول الإسلامية: "إن حضور 38 دولة إسلامية في هذا المؤتمر فرصة مواتية لتطوير العلاقات بينها".

وتعقد هذه القمة في الفترة من 12 إلى 15 ايار/مايو تحت شعار "الحوكمة الرشيدة والمؤسسات القوية كركائز للثبات".

وفي وقت سابق توجه وفد برلماني ايراني مؤلف من روح الله متفكر آزاد وسارا فلاحي وسيد يحيى سليماني ومحمد مهدي شهرياري إلى جاكرتا بهدف المشاركة في الجلسات الرسمية والتخصصية لقمة اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.

وقد ألقى أعضاء الوفد البرلماني للجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى الآن كلمات في اللجان العامة والسياسية والثقافية والمرأة والأسرة واللجنة الدائمة لفلسطين وكذلك مؤتمر المرأة.

كما يرافق قاليباف في هذه الزيارة النواب محسن زنكنة وكامران بولادي وزهراء سعيدي.

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