طهران ترحب بقرار حل حزب العمال الكردستاني

وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، رحبت الخارجية الإيراني بالقرار مؤكدة أنها تأمل أن يؤدي استكمال هذه العملية إلى تعزيز الاستقرار والسلام في تركيا والمنطقة.

أعلن حزب العمال الكردستاني (محظور في العراق ودول أخرى) عن قرارات مؤتمره الاستثنائي الثاني عشر، التي تضمنت حلّ البنية التنظيمية للحزب وإنهاء الكفاح المسلح، وبالتالي إنهاء الأنشطة التي كانت تُمارس تحت اسم PKK.

الحزب أوضح في بيان يوم الاثنين (12 أيار 2025)، أن المؤتمر انعقد “في ظل العملية التي بدأت بإعلان القائد عبد الله أوجلان في 27 شباط، ومن خلال دراسته متعددة الجوانب والرؤى التي قدّمها بطرق وأساليب مختلفة.

كما أكد أن انعقاد المؤتمر أُنجز بنجاح وبشكل آمن، حيث أُجري في منطقتين مختلفتين بشكل متزامن لأسباب أمنية. وشارك فيه ما مجموعه 232 مندوباً.

endNewsMessage1