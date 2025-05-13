الرئيس الإيراني: نحن في المفاوضات لا نتراجع عن مبادئنا ولا نريد للتوتر
قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان : ان المفاوضات غير المباشرة مع امريكا تجري عبر التنسيق التام مع قائد الثورة الاسلامية؛ مؤكدا بان "تطلعات سماحته نبراس ينير طريقنا؛ ونحن لم ولن نربط حياة ومعيشة الشعب الايراني بهذه المفاوضات، كما لا نتراجع عن مبادئنا اطلاقا وفي الوقت نفسه لا نريد التوتر".
جاء ذلك في تصريح للرئيس بزشكيان خلال اللقاء مع عدد من اعضاء البرلمان الايراني (مساء الاثنين).
ولفت رئيس الجمهورية، الى التعامل الواسع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في عهد حكومته، وقال : ان تحقيق الازدهار والتنمية يعتمد على اعتماد لغة مشتركة ومسيرة قائمة على مؤشرات واضحة في مجال التعامل بين السلطات الايرانية الثلاث.
وخلص بزشكيان الى القول : ان جميع مكونات الشعب الايراني، وبغض النظر عن المعايير القومية والعرقية والدينية والعقدية، يتمتعون بحقوق سواسية والحكومة تلزم على نفسها بان تقدم خدماتها الى كافة المواطنين، ومن دون اي تمييز او تفاضل.