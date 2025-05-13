إيران تدين بشدة قصف مراكز ايواء النازحين الفلسطينيين في جباليا وخان يونس

ووصف بقائي، الانتهاكات الواسعة وغير المسبوقة لحقوق الإنسان والإنسانية في فلسطين المحتلة من قبل الكيان الصهيوني ، بأنها "انتهاك صارخ للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي".

واستذكر الالتزام القانوني والأخلاقي لكل دولة، وبالتالي الأمم المتحدة، بمنع الإبادة الجماعية وضمان الامتثال للقانون الإنساني، وشدد على ضرورة الإسراع في متابعة الملفات المفتوحة أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني ومسؤوليه لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني المظلوم، داعيا المجتمع الدولي ودول المنطقة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لوقف الهجمات الإجرامية للكيان الصهيوني على الفور وإرسال الغذاء والدواء إلى قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة ومعاقبة مسؤولي الكيان الفاسدين، والانسحاب الكامل للمحتلين من قطاع غزة، وإيجاد حلول لمواجهة أفعال الكيان الصهيوني الشريرة ضد دول المنطقة، بما في ذلك سوريا ولبنان واليمن.

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