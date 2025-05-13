عراقجي وبن زايد يؤكدان ضرورة التنسيق الثنائي لمواجهة تحديات المنطقة
بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال زيارته إلى أبو ظبي، مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية، مؤكدين أهمية التعاون المشترك لضمان أمن واستقرار المنطقة.
وتم خلال اللقاء مناقشة واستعراض آخر مستجدات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
كما استعرض الجانبان التطورات الإقليمية، وأكدا على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعرب وزير الخارجية الايراني عن استنكاره وأسفه الشديد لاستمرار الإبادة الجماعية وقتل الشعب الفلسطيني المسلم في غزة والضفة الغربية، فضلاً عن عدوان الكيان الصهيوني وأعماله الإرهابية ضد لبنان وسوريا واليمن، وقال إن مواجهة توسع كيان الاحتلال وانتهاك القانون المستمر يتطلب جهوداً وإجراءات جادة من الدول الإقليمية والإسلامية.
كما ناقش اللقاء مسار المحادثات غير المباشرة بين إيران واميركا، وأطلع وزير خارجية الايراني نظيره الإماراتي على آخر التطورات المتعلقة بهذه القضية.