طهران تستعد لإستقبال الرئيس الروسي

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن الترتيبات اللازمة لزيارة الرئيس بوتين من طهران قيد الإعداد، مؤكدة أن العلاقات بين طهران وموسكو تشهد تطورًا ملحوظًا في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

ومن جانب آخر، أوضحت مهاجراني أن إيران لم تكن لديها في أي وقت مضى مشكلة في استقبال الاستثمارات الأمريكية، مضيفة أن الولايات المتحدة هي من اختارت إقصاء نفسها عن الفرص الاقتصادية الهائلة التي توفرها السوق الإيرانية.

وأكدت أنه في حال التوصل إلى اتفاق جديد، فإن واشنطن ستكون قادرة على الاستفادة الكاملة من الإمكانيات الاقتصادية التي تتيحها إيران، مشددة على أن الكرة الآن في ملعب الجانب الأمريكي.