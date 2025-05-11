اللواء باقري يتفقد القوات الإيرانية في مضيق هرمز: مستعدون للدفاع عن المصالح الوطنية

ووصل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إلى مدينة بندر عباس على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، يرافقه القائد العام للجيش اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، والقائد العام للقوات البحرية الأميرال شهرام إيراني، وذلك لزيارة وحدات قتالية وعملياتية، وكذلك لتقييم مستوى جاهزية القوات المسلحة في محافظة هرمزجان (جنوب إيران، مركزها: بندر عباس).

وقال في اجتماع قادة القوة البحرية الاستراتيجية للجيش في المنطقة البحرية الأولى لإمامة الجيش: “هذه الرحلة إلى مضيق هرمز وبحر عمان تهدف إلى تقييم الوضع العملياتي في المنطقة، وكذلك مستوى جاهزية القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة القوة البحرية الاستراتيجية للجيش وحرس الثورة الإسلامية، في الدفاع عن المياه الإقليمية والمياه الدولية والموارد الوطنية لبلادنا”.

وأضاف رئيس أركان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية: “ستتم خلال هذه الزيارة عمليات التفتيش الميدانية اللازمة للتحضير لتنفيذ الخطط العملياتية المختلفة، والقوات المسلحة لبلادنا مستعدة تماما لأي موقف، ولن يبقى أي تهديد دون رد”.

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