الرئيس الإيراني: مشاركتنا فى المفاوضات مع واشنطن تثبت التزامنا بالسلام

واكد الرئيس بزشكيان خلال اجتماع للحكومة الايرانية اليوم الاحد عزم الحكومة على حماية إنجازات البلاد السلمية النووية، وقال: يمكننا أن نطمئن أن ايران لم ولن تسعى أبدًا إلى امتلاك أسلحة نووية.

واضاف قائلا: انني في الاساس لدينا موقف عقائدي تجاه هذا الموضوع، وطبقًا لفتوى سماحة قائد الثورة الاسلامية فإن أي إجراء لصنع أسلحة نووية هو محرم شرعا. لكن الموضوع المطروح بشأن التخلي عن كافة المنشآت النووية الإيرانية غير مقبول لنا. فالتكنولوجيا النووية وإنجازات علمائنا في مجال الطاقة النووية السلمية لها تطبيقات في مجالات متعددة مثل إنتاج الأدوية والعلاج والزراعة والبيئة والصناعة، وسنواصل الأنشطة النووية السلمية بقوة.

وشدد على نهج ايران المبدئي في العلاقات السلمية مع العالم، قائلًا: نحن جادون في المفاوضات ونبحث عن اتفاق، نحن نتحاور لأننا نريد السلام، نحن بلد نسعى للسلام والأمن في المنطقة، ونؤمن بأن دول المنطقة إخوة، يعيشون في سلام ووئام، ولا حاجة لأن يأتي أحد من الجانب الآخر من العالم ليقوم بعمل ما نيابة عنا. الكيان الصهيوني هو من يسعى لخلق عدم الاستقرار والاضطرابات في المنطقة.

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