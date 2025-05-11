نهاية الجولة الرابعة من المفاوضات بين ايران وامريكا؛ عراقجي: المفاوضات تمضي قدما والطرفان قررا استمرار المفاوضات
قال وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، في تصريح له معقبا على الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا التي عقدت اليوم بوساطة عمان في مسقط، قال: في هذه الجولة ابتعدنا عن القضايا العامة إلى حد كثير ودخلنا مرحلة مناقشة التفاصيل؛ مردفا انه يمكن القول بان المحادثات تجري الى الامام.
واضاف وزير الخارجية: بطبيعة الحال ستكون الظروف اكثر صعوبة، لكن رغم الصعوبات والصراحة التي تخللت المفاوضات، تضمنت هذه الجولة نقاشات مفيدة للغاية؛ والآن يمكننا القول بأنّ هناك فهم أفضل لمواقف الطرفين.
وتابع عراقجي : خلال هذه الجولة ناقشنا القضايا الخلافية وقد تمت دراستها أكثر؛ مبينا ان "مواقف الجانبين أصبحت أقرب إلى بعضها البعض".
ومضى وزير الخارجية الايراني الى القول : لقد قررنا استمرار هذه المفاوضات، وتم الاتفاق على عقد جولة أخرى، لكن تحديد الزمان والمكان سيتم وفقا لبرامج كلا الطرفين، الامر الذي سيتولاه وزير الخارجية العماني.