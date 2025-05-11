نهاية الجولة الرابعة من المفاوضات بين ايران وامريكا؛ عراقجي: المفاوضات تمضي قدما والطرفان قررا استمرار المفاوضات

واضاف وزير الخارجية: بطبيعة الحال ستكون الظروف اكثر صعوبة، لكن رغم الصعوبات والصراحة التي تخللت المفاوضات، تضمنت هذه الجولة نقاشات مفيدة للغاية؛ والآن يمكننا القول بأنّ هناك فهم أفضل لمواقف الطرفين.

وتابع عراقجي : خلال هذه الجولة ناقشنا القضايا الخلافية وقد تمت دراستها أكثر؛ مبينا ان "مواقف الجانبين أصبحت أقرب إلى بعضها البعض".

ومضى وزير الخارجية الايراني الى القول : لقد قررنا استمرار هذه المفاوضات، وتم الاتفاق على عقد جولة أخرى، لكن تحديد الزمان والمكان سيتم وفقا لبرامج كلا الطرفين، الامر الذي سيتولاه وزير الخارجية العماني.

endNewsMessage1