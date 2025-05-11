اختتام الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأمريكية في سلطنة عمان

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن هذه الجولة من المفاوضات كانت صعبة، لكنها مثمرة وفتحت آفاقًا جديدة لفهم أفضل لمواقف كل طرف. وأضاف أن المفاوضات سعت لإيجاد حلول معقولة وواقعية للمسائل الخلافية، مع تأكيد الجانبين على أهمية استمرار الحوار.

كما أشار إلى أن وقت ومكان الجولة القادمة من المفاوضات سيحدده المنسق العماني، الذي لعب دورًا محوريًا في تسهيل هذه المحادثات.

وتأتي هذه الجولة في وقت حساس، حيث تسعى كل من إيران والولايات المتحدة إلى توطيد الثقة المتبادلة والعمل على إيجاد حلول دبلوماسية بعيدًا عن التصعيد.

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