عارف يستقبل رسميا رئيس وزراء أوزبكستان

واستقبل عارف رسميا اليوم الأحد، رئيس الوزراء الأوزبكي "عبدالله عارفوف"، الذي وصل إلى طهران قبل ظهر اليوم.

وخلال مراسم الاستقبال، تم عزف النشيد الوطني الأوزبكي وکذلك النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل الوحدة الاحتفالية الحاضرة.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الأوزبكي خلال زيارته لايران مع المسؤولين الإيرانيين ويناقش معهم مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما يشارك في مؤتمر أعمال مشترك للناشطين الاقتصاديين من البلدين.

وسيتم ايضا خلال هذه الزيارة التوقيع على العديد من وثائق التعاون بين إيران وأوزبكستان.

تجدر الإشارة إلى أنه بالتزامن مع الزيارة سيتم التوقيع على وثيقة الاجتماع السادس عشر للجنة المشتركة الإيرانية الأوزبكية بحضور وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني "محمد أتابك"، ووزير التجارة والاستثمار الأوزبكي "لذيذ كودراتوف"، وعلى هامش الاجتماع سيتم افتتاح المركز التجاري الأوزبكي في طهران.

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