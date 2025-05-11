عُمان تؤكد دعمها لاستمرار المفاوضات الإيرانية الأمريكية بمسقط

وخلال اللقاء، أعرب الوزير الإيراني عن شكره وتقديره للسلطنة قيادةً وحكومةً على استضافتها الكريمة لهذه الجولة، وعلى دورها البنّاء والفعّال في تسهيل الحوار بين طهران وواشنطن، مؤكداً على المواقف المبدئية والثابتة لإيران تجاه حقوقها النووية ومجمل الملفات قيد التفاوض.

كما قدّم عراقجي عرضاً مفصلاً حول رؤية بلاده لمجريات المفاوضات السابقة، وآفاق الجولة الجديدة، والمقترحات المقدمة من الجانب الإيراني لتعزيز مسار الثقة المتبادلة وتثبيت الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.

من جانبه، جدّد وزير الخارجية العماني تأكيد بلاده على دعمها الكامل لمواصلة الحوار، واستعدادها لبذل كل جهد ممكن لإنجاح هذه الجولة الحساسة، مشيراً إلى أن السلطنة وفّرت كافة الترتيبات الفنية واللوجستية لضمان سير المحادثات في أجواء إيجابية وبنّاءة.

تأتي هذه الزيارة في سياق حراك دبلوماسي نشط قبيل انطلاق المفاوضات، شمل مشاورات إيرانية خليجية مكثفة، وذلك وسط استمرار التباين في المواقف حول ملف تخصيب اليورانيوم، أحد أبرز العقبات أمام التوصل إلى تفاهم نهائي.

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