رئيس الوزراء الأوزبكي يصل إلى طهران

ووصل رئيس الوزراء الأوزبكي "عبد الله عارفوف" بدعوة رسمية من "محمد رضا عارف"صباح اليوم الأحد 11 مايو 2025 إلى مطار مهرآباد بطهران على رأس وفد رفيع المستوى وكان في استقباله وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، "محمد أتابك".

وسيجتمع رئيس وزراء أوزبكستان خلال هذه الزيارة مع عدد من المسؤولين الايرانيين، كما سيشارك في ملتقی تجاری مشترك للناشطين الاقتصاديين من البلدين.

هذا وسيتم خلال هذه الزيارة التوقيع على وثائق التعاون بين البلدين.

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