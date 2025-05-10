إيران ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

وأشار "بقائي" في تصريح له اليوم السبت، إلى أن "حكمة قادة البلدين في وقف الاشتباكات كانت خطوة مسؤولة وحكيمة"؛ معربا عن أمله في عودة الوضع بين الهند وباكستان إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن.

وبالتزامن مع تصاعد التوترات العسكرية بين الهند وباكستان، أعلن وزيرا خارجية البلدين اليوم السبت عن التوصل إلى اتفاق بشأن التنفيذ الفوري لـ "وقف شامل لإطلاق النار، ووقف الأعمال العسكرية".

يأتي هذا الاتفاق بعد ان شهدت الأيام الأخيرة تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين الهند وباكستان، مما أثار المخاوف بشأن احتمال نشوب صراع نووي بين البلدين.

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