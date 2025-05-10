إيران تنفي المزاعم بشأن إرسال منصات إطلاق الصواريخ إلى روسيا
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وصفت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مزاعم وكالة "رويترز" للانباء بشأن إرسال منصات إطلاق صواريخ "فتح" إلى روسيا، أنها مثيرة للسخرية.
وأعلنت البعثة الإيرانية لدى المنظمة الاممية، في بيان لها اليوم السبت : ان هذا الادعاء مثير للسخرية جدا؛ ومن المؤسف أن تصر وكالة رويترز للانباء على نهجها في الترويج لاتهامات لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وصرحت البعثة الإيرانية، بانه طالما النزاع قائم بين الطرفين، فإن إيران ستمتنع عن تقديم أي مساعدة عسكرية لأي من الجانبين.