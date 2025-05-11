عراقجي يطلع نظيره القطري على آخر مستجدات المفاوضات الإيرانية الأميركية

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض وزيرا خارجية إيران وقطر آخر التطورات الإقليمية، وخاصة الكارثة الإنسانية في غزة اثر الإبادة الجماعية المستمرة منذ نحو عامين على يد الكيان الصهيوني ومنعه إرسال المساعدات الغذائية والطبية إلى هذا القطاع، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين دول المنطقة لوقف معاناة الشعب الفلسطيني المظلوم.

وفي هذا اللقاء أطلع وزير الخارجية الايراني نظيره القطري على التطورات المتعلقة بالمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وكان عراقجي قد شارك قبل هذا اللقاء في الجولة الرابعة من مؤتمر الحوار الإيراني العربي وألقى كلمة فيه.

وفي وقت سابق من يوم السبت التقى الوزير عراقجي في جدة مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان وناقش معه العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، كما أطلعه على المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

endNewsMessage1