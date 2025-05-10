وزير الخارجية الايراني يجري مباحثات مع نظيره السعودي

وصل وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقچي، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة دبلوماسية، حيث التقى بعد ظهر اليوم في جدة مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان.

خلال اللقاء، تم استعراض سبل تعزيز العلاقات بين إيران والسعودية، مع التأكيد على إرادة البلدين في تعزيز التعاون في جميع المجالات وفقًا لرؤية قادة البلدين.

كما شدد عراقچي على أهمية تكاتف العالم الإسلامي لمواجهة التحديات والتهديدات، لا سيما فيما يتعلق بفلسطين المحتلة، مؤكدًا ضرورة وقف الإبادة الجماعية والتصدي للمؤامرات الاستعمارية الرامية إلى محو فلسطين.

وفي هذا السياق، أطلع وزير الخارجية الإيراني نظيره السعودي على آخر مستجدات المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

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