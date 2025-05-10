إقامة الدورة الـ31 للمؤتمر الوطني النووي الإيراني في مدينة مشهد المقدسة

من المقرر أن يعقد المؤتمر النووي الوطني الإيراني الحادي والثلاثون في مدينة مشهد المقدسة في الفترة من 13 إلى 15 أيار/مايو، برعاية الجمعية النووية ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية.

يشار الى ان هذه الدورة من المؤتمر النووي الإيراني "، ستشمل مواضيع تحت عناوين "تطبيق الإشعاع وتقنيات الإشعاع الجديدة"، "فيزياء وتكنولوجيا الاندماج النووي والبلازما"، "المفاعلات النووية وتقنيات الكم"، "دورة الوقود النووي والمواد"،و "الحوكمة النووية والتنمية المستدامة".

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