رئيس الوزراء الأوزبكي سيزور طهران

وسيتوجه رئيس الوزراء الأوزبكي "عبد الله عارفوف" إلى طهران غدا الأحد 11 مايو 2025 بدعوة رسمية من "محمد رضا عارف" على رأس وفد رفيع المستوى.

وسيجتمع رئيس وزراء أوزبكستان خلال هذه الزيارة مع عدد من المسؤولين الايرانيين، كما سيشارك في مؤتمر أعمال مشترك للناشطين الاقتصاديين من البلدين.

هذا وسيتم خلال هذه الزيارة التوقيع على وثائق التعاون بين البلدين.

يذکر أن قبل زيارة رئيس الوزراء الأوزبكي إلى طهران، سيعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.

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