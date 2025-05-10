قائد الثورة الاسلامیة: يجب الوقوف في وجه الكيان الصهيوني ومن يقدم له الدعم

وتابع قائد الثورة الاسلامية ان من ضمن هذه السياسات المتحيزة التي يتم اتخاذها اليوم هي المحاولات الرامية لنسيان القضايا المتعلقة بفلسطين واضاف: لا ينبغي للشعوب الإسلامية أن تسمح بهذا، لا ينبغي لهم أن يسمحوا بصرف انتباه الناس عن قضية فلسطين من خلال إطلاق شائعات وتصريحات مختلفة، وإثارة قضايا جديدة، وكلمات جديدة لا علاقة لها بالموضوع ولا معنى لها، لا ينبغي أن تنشغل العقول عن القضية الفلسطينية.

واستطرد سماحته قائلا: إن الجريمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، في فلسطين، ليست أمراً يمكن تجاهله، يجب على العالم أجمع أن يقف ضدها.

وشدد سماحته على ضرورة الوقوف بوجه الكيان الصهيوني وأنصاره وقال: الأميركيون يدعمون الكيان الصهيوني حرفيا، رغم أنهم يطلقون بعض التصريحات المسيسة والتي قد توحي بعكس ذلك، لكن هذه ليست الحقيقة، الحقيقة هي أن الشعب المظلوم في فلسطين، الشعب المظلوم في غزة، لا يواجه الكيان الصهيوني اليوم فحسب، بل يواجه أمريكا وبريطانيا أيضا.

يتبع ..

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