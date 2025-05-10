عراقجي يدين الهجوم على مبنى السفارة الإيرانية في ستوكهولم

وخلال محادثة هاتفية بين وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية "عباس عراقجي" ووزيرة الخارجية السويدية "ماريا مالمر ستينرغارد"، ناقش الجانبان القضايا الثنائية والقنصلية.

و أدان وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي"، خلال هذه المحادثة ، الهجوم على مبنى السفارة الإيرانية في ستوكهولم ، ودعا الحكومة السويدية إلى اتخاذ إجراءات جادة بحق مرتكبي هذا الحادث واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكراره.

كما أشار عراقجي أيضا إلى العلاقات بين طهران وستوكهولم وأكد على ضرورة إجراء مشاورات أعمق لحل سوء الفهم وتعزيز التعاون الثنائي.

ومن جانبها، أكدت وزيرة الخارجية السويدية التزام بلادها بحماية المنشآت الدبلوماسية الإيرانية، مؤكدة على ان ستوكهولم ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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