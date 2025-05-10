وزير الخارجية العماني: الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية الاميركية تعقد الاحد في مسقط
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أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الجمعة، أن العاصمة مسقط ستشهد جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي من المقرر أن تُعقد يوم الأحد المقبل.
وأشار الوزير العماني عبر حسابه على منصة “إكس” إلى أنه بعد التنسيق مع كل من إيران والولايات المتحدة، فإن الجولة الرابعة من هذه المفاوضات ستبدأ في 11 مايو في مسقط.
وكان وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" قد اعلن مساء الجمعة ايضا عن موافقة طهران على عقد الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع أميركا يوم الأحد في مسقط.