وزير الخارجية العماني: الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية الاميركية تعقد الاحد في مسقط

وأشار الوزير العماني عبر حسابه على منصة “إكس” إلى أنه بعد التنسيق مع كل من إيران والولايات المتحدة، فإن الجولة الرابعة من هذه المفاوضات ستبدأ في 11 مايو في مسقط.

وكان وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" قد اعلن مساء الجمعة ايضا عن موافقة طهران على عقد الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع أميركا يوم الأحد في مسقط.

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