نيودلهي تستقبل عراقجي لبحث التعاون الثنائي

وكتب جيسوال على منصة "اكس": "كان ثمة استقبال حار لوزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي لدى وصوله إلى نيودلهي للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة للبلدين."

واضاف ان هذه الزيارة تمثل فرصة سانحة لتعزيز التعاون الثنائي في الذكرى الـ 75 لابرام معاهدة الصداقة بين الهند وايران.

وكان الوزير عراقجي قد وصل امس الاربعاء الى الهند على راس وفد دبلوماسي للقاء كبار مسؤوليها والتشاور معهم بشان الموضوعات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية.

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