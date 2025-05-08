شمخاني: إلغاء العقوبات وتأكيد حقنا بالتخصيب يجعلان الاتفاق مع واشنطن ممكنا

وأكد المستشار أن "إرادة الطرفين، الإيراني والأميركي، تتجه نحو مواصلة المسار الصحيح للمفاوضات"، مشيراً إلى أن هذين العاملين (رفع العقوبات والتخصيب) يمثلان أساس أي اتفاق محتمل بين الجانبين.

وكانت اميركا قد قبلت في وقت سابق شرط ايران المبني على اجراء المفاوضات بصورة غير مباشرة بين الجانبين وان تقتصر على القضايا النووية فقط.

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