عراقجي: نأمل بأن تمارس الهند وباكستان ضبط النفس لتجنب تصعيد التوترات في المنطقة

وقال عراقجي في تصريح للصحفيين لدى وصوله مساء الاربعاء الى نيودلهي عن أهداف الرحلة: "تم التخطيط لهذه الرحلة منذ فترة طويلة، وهدفها الرئيسي هو عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين".

وأضاف عراقجي، الذي أشار إلى أن برفقته مسؤولين من الوزارات الاقتصادية في البلاد: "خلال هذه الزيارة سيتم بحث ومراجعة التعاون الاقتصادي بين البلدين والذي له أهميته الخاصة".

وتابع: "في الوقت نفسه، كانت لدينا دائمًا مشاورات سياسية مع الهند بشأن القضايا الإقليمية والدولية المهمة، وخاصة الآن مع الظروف الأكثر خصوصية، حيث تتخذ هذه المشاورات أبعادًا جديدة".

وفي إشارة إلى اللقاء والمحادثات المقررة مع وزير الخارجية الهندي، قال رئيس السلك الدبلوماسي الايراني: "خلال هذه الرحلة، سابحث مع نظيري بشان القضايا الإقليمية. ومن الطبيعي أن نرغب في خفض التوترات ونأمل أن يعمل الطرفان (الهندي والباكستاني) على منع تصعيد التوترات من خلال ضبط النفس. إن منطقتنا بحاجة إلى السلام، وخاصة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، ونأمل أن يحدث ذلك".

وبالإضافة إلى المشاورات مع كبار المسؤولين الهنود حول القضايا التي تهم البلدين، سيتم عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والهند، برئاسة وزيري الخارجية عباس عراقجي وسوبرامانيام جايشانكار، وستتم مراجعة ومتابعة آخر تطورات تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين.

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