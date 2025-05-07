السعودیة تستأنف رحلاتها الجویة إلى إیران بعد توقف دام نحو 10 سنوات

وقال مهدي رمضاني، المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، في تصريح لوكالة "إيلنا" المحلية، إن شركة الطيران السعودية "فلاي ناس" ستبدأ رحلاتها إلى إيران لنقل الحجاج ابتداءً من 7 مايو 2025، على أن تستمر حتى 30 يونيو من العام نفسه، بينما بدأت رحلات شركة "إيران إير" منذ 4 مايو وتستمر حتى 31 من الشهر ذاته.

وأوضح رمضاني أن شركة "إيران إير" ستتولى تسيير 604 رحلة ذهاب وإياب لنقل 71 ألف حاج، في حين ستسير "فلاي ناس" 224 رحلة لنقل 37 ألف حاج، لافتًا إلى أن هذا التعاون المشترك يُعد الأول من نوعه منذ قرابة عقد، ويأتي ثمرة مفاوضات واتفاقات ثنائية.

وأشار إلى أن 11 طائرة من أسطول "إيران إير" ستُخصص لتسيير هذه الرحلات، بينها 9 طائرات تشغيلية وطائرتان احتياطيتان، لضمان انسيابية الحركة الجوية خلال موسم الحج.

وفي ما يتعلق بمطارات الإقلاع، أوضح المتحدث أن الرحلات ستنطلق من 21 مطارًا داخل إيران، حيث ستتولى "فلاي ناس" تشغيل جميع الرحلات من مطار مشهد وجزء من رحلات مطار الإمام الخميني، فيما تغطي "إيران إير" باقي الرحلات من مطار الإمام الخميني والمطارات الأخرى المحددة.

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