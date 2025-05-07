إیران تعرب عن قلقها الشدید إزاء تصاعد التوتر بین الهند وباکستان

وأكد إسماعيل بقائي على الموقف المبدئي والثابت لإيران بضرورة احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي لجميع الدول، والامتناع عن استخدام القوة في العلاقات الدولية. واعتبر تصاعد التوتر والصراع بين دولتين كبيرتين كالهند وباكستان، واللتين تربطهما علاقات صداقة تاريخية مع إيران، مصدر قلق بالغ.

وأعرب المتحدث عن أمله في أن يلجأ الطرفان إلى التهدئة واتخاذ خطوات جادة لمنع تفاقم الأوضاع، محذرًا من استغلال الأطراف الثالثة، ولا سيما الكيان الصهيوني، لهذا الوضع لتحقيق أهدافها التخريبية في المنطقة.

اندلعت صباح اليوم اشتباكات عنيفة بين القوات الهندية والباكستانية على طول خط المراقبة في كشمير، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجانبين، مما أثار مخاوف من انزلاق الوضع إلى مواجهة واسعة النطاق بين البلدين النوويين.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر سياسي متصاعد وتبادل اتهامات بين نيودلهي وإسلام آباد بشأن دعم الجماعات المسلحة في المنطقة.

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