بوتين وبزشكيان يبحثان هاتفيا الملف النووي والعلاقات الثنائية

وقال الكرملين في بيان له إن بوتين أعرب مرة أخرى عن خالص تعازيه في فقدان الأروح جراء الانفجار الذي وقع في ميناء شهيد رجائي الإيراني في 26 أبريل، بينما شكر مسعود بزشكيان الجانب الروسي على تقديم المساعدة السريعة في إزالة آثار الكارثة، مشيدا بالمستوى المهني العالي لرجال الطوارئ الروسية.

كما هنأ بزشكيان رئيس روسيا وشعبها بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وأشار البيان إلى أن الزعيمين بحثا بالتفصيل مسائل تطوير التعاون الروسي الإيراني على أساس معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي وقعت خلال زيارة الرئيس الإيراني لروسيا في 17 يناير. وركز النقاش بشكل خاص على توسيع الروابط التجارية والاستثمارية متبادلة المنفعة، بما في ذلك من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة كبيرة في مجال النقل والطاقة.

وجرى خلال المكالمة تبادل للآراء حول القضايا الدولية والإقليمية الملحة، بما فيها سير المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمان حول البرنامج النووي الإيراني، حيث أكد الجانب الروسي استعداده للمساعدة في دفع هذا الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق عادل يقوم على مبادئ القانون الدولي.

وذكر البيان أن الرئيسين اتفقا على تعزيز العمل المشترك لتعزيز التعاون العملي الروسي الإيراني الشامل والتنسيق في مجال السياسة الخارجية.

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