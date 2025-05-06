متحدثة الحكومة الإيرانية: نحتاج للطاقة النووية للاستخدامات السلمية وعلى الطرف المقابل إثبات حسن نيته

وفي إشارة إلى المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، قالت فاطمة مهاجراني في مؤتمرها الصحفي: "نحن لا نتحدث إلا عن الموضوع النووي، مع الالتزام التام بخطوطنا الحمراء التي سبق أن أعلنا عنها مراراً"، مضيفة أن "موقف إيران خلال العشرين سنة الماضية كان ثابتاً، ولم نتراجع عن حقوقنا المشروعة".

وشددت المتحدثة على أن "إيران بحاجة إلى الطاقة النووية لأغراض سلمية واحتياجاتها في مجال الطاقة"، معتبرة أن "من الطبيعي أن يكون هذا حقاً مشروعاً للشعب الإيراني".

وأكدت مهاجراني التزام الحكومة الإيرانية بالمسار الدبلوماسي، قائلة: "نعلن مجدداً التزامنا بالعملية الدبلوماسية، وقد أثبتنا ذلك عملياً وليس فقط من خلال الأقوال أو التصريحات"، مشيرة إلى أن إيران شاركت في عدة جولات من المفاوضات "وما زلنا على استعداد دائم للمشاركة".

وختمت المتحدثة بالتأكيد على أن "على الطرف المقابل أن يُظهر حسن نواياه بشكل واضح وجاد".

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