ستيف ويتكوف: تنظيم جولة رابعة من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع

وكتب مراسل "أكسيوس" باراك رافيد على منصة "إكس" نقلا عن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف: "أبلغني مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف أن الولايات المتحدة تحاول جدولة جولة رابعة من المحادثات النووية مع إيران هذا الأسبوع".

وأكد ويتكوف أن الأطراف تحقق تقدما في المفاوضات، وفقا لروسيا اليوم.

ونقل الصحفي عن المبعوث الخاص قوله: "إذا لم يعقد هذا الاجتماع الأمريكي الإيراني فسيكون ذلك بسبب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، نحرز بعض التقدم، كما يريد الرئيس حل هذه المسألة دبلوماسيا، إن أمكن، لذا نبذل قصارى جهدنا لبدء ذلك".

وقال ويتكوف، إنه "يأمل أن يكون هناك تقدم بشأن وقف إطلاق النار في غزة قبل أو بعد رحلة ترامب إلى الشرق الأوسط في مايو".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس، انفتاحه على سماع الحجج المؤيدة لبرنامج إيران النووي المدني، وهو الأمر الذي قال وزير الخارجية ماركو روبيو أيضا إنه يدعمه.

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