إيران وباكستان تتفقان على تعزيز التعاون الإستراتيجي وصون أمن الحدود المشتركة

جاء ذلك في بيان اصدره مكتب العلاقات العامة للجيش الباكستاني مساء الاثنين بشأن اللقاء بين وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير والذي عقد صباح الاثنين في مقر الجيش الباكستاني.

وورد في البيان: أكد قائد الجيش الباكستاني أن العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين إيران وباكستان ترتبط ببعضها البعض بروابط تاريخية وثقافية ودينية عميقة.

وتضمن الاجتماع مناقشات بناءة حول البيئة الجيوستراتيجية للمنطقة، مع التركيز بشكل خاص على التحديات الأمنية التي تواجه البلدين.

كما تمت مراجعة آلية أمن الحدود بين باكستان وإيران كجزء من الجهود الرامية إلى زيادة التنسيق الثنائي.

وخلال اللقاء، اتفق الجانبان على تعزيز التفاعل المتبادل والتعاون الثنائي، وفي الوقت نفسه، بذل جهود مشتركة لخلق تطورات إيجابية في القضايا الإقليمية.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني وقائد الجيش الباكستاني أيضا عن التزامهما المتبادل بضمان أمن الحدود المشتركة.

وكان عراقجي قد غادر إسلام آباد عائدا إلى طهران عصر الاثنين بعد انتهاء زيارته التي استغرقت يوما واحدا حيث التقى خلالها فضلا عن قائد الجيش منير عاصم، وزير الخارجية محمد اسحاق دار ورئيس الوزراء شهباز شريف ورئيس الجمهورية آصف علي زرداري.

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