عراقجي: الاتفاق مع إيران ممكن إذا تخلى الطرف الآخر عن الأوهام

واجرى عراقجي اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.

وأشار وزير الخارجية خلال هذا الاتصال إلى النهج المسؤول الذي تتبعه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اختيار المسار الدبلوماسي لحل المخاوف المفتعلة بشأن برنامج إيران النووي السلمي؛ معتبرا أن المضي قدما في هذا المسار يستلزم وجود إرادة جادة ورؤية واقعية من جانب الطرف الآخر.

ولفت عراقجي الى القول: إذا كان الادعاء بأن القلق الوحيد يتعلق باحتمال حصول إيران على سلاح نووي، فإن هذا القلق يمكن تبديده، والتوصل إلى اتفاق في هذا الصدد أمر ممكن تماما، ولكن ذلك يستلزم تجنب المواقف غير الواقعية وبعيدة عن المنطق.

كما أشار وزير الخارجية الايراني إلى عقد جولات عديدة من المحادثات مع الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) خلال العام الماضي؛ مؤكدا على استعداد إيران لمواصلة التفاعل مع الأطراف الأوروبية، سواء في إطار الاتحاد الأوروبي أو في إطار الدول الأوروبية الثلاث، ومتطلعا الى استئناف هذه المحادثات ومواصلتها بنهج بناء بعيد عن التحيزات السياسية.

وأوضح عراقجي موقف ايران بشأن أوكرانيا؛ مشددا على أن تعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع روسيا الاتحادية ليس موجها ضد أي طرف ثالث.

كما أعلن عن استعداد طهران للدخول في محادثات سياسية مع الاتحاد الأوروبي بشأن المخاوف الأمنية لدى الطرفين.

من جانبها، أعربت "كالاس" عن استعداد أوروبا للدخول في محادثات سياسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورحبت بتبادل وجهات النظر بين الجانبين حيال المخاوف القائمة؛ كما قدمت التعازي اصالة ونيابة عن الاتحاد الأوروبي في حادث الانفجار الذي وقع بميناء الشهيد رجائي (جنوب ايران)، وأعربت عن تعاطفها مع أسر الضحايا.

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