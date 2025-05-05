إيران وباكستان تدينان استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد أهالي غزة

ونقلا عن الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية في باكستان، أن زرداري استقبل اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي في إسلام آباد، الوزير عراقجي والوفد المرافق.

وتبادل الرئيس الباكستاني ووزير الخارجية الإيراني، بحسب المصدر ذاته، وجهات النظر حول تطوير العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، وكذلك التطورات الأمنية في المنطقة.

وأشار زرداري في هذا اللقاء، إلى أهمية تعاون البلدين لتعزيز السلام والازدهار في المنطقة؛ لافتا الى أن إيران وباكستان تتمتعان بعلاقات تاريخية وأخوية.

وأعرب الرئيس الباكستاني عن قلقه بشأن ما وصفه بالمواقف العدوانية للهند؛ مؤكدا على التزام إسلام آباد بالحوار والدبلوماسية.

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