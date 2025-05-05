وزير الخارجية الإيراني: إذا كان هدف واشنطن من المفاوضات عدم حيازتنا للسلاح النووي فالاتفاق سيكون ممكنا

وادلى عباس عراقجي بهذا التصريح عبر تدوينة نشرها اليوم الاثنين في منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي؛ مردفا، بان "دعم جرائم الابادة الجماعية لـ نتن ياهو بغزة، من خلال تزويده باسلحة فتاكة، وشن العدوان نيابة عن نتن ياهو على اليمن، لم يحقق اي نتيجة للشعب الامريكي".

وتابع وزير الخارجية الايراني : ان "نتن ياهو" يسعى بصلافة لكي يملي على ترامب ما يستطيع في اطار الدبلوماسية ان يفعله وما لا يستطيع ذلك؛ مبينا ان "العالم بات على بصيرة اليوم انه كيف يقوم نتن ياهو بالتدخل مباشرة في شؤون الولايات المتحدة، ليجرها الى فاجعة اخرى بالمنطقة".

واستطرد عراقجي عبر تدوينته : لقد قام نتن ياهو بخداع فريق بايدن الفاشل من اجل الحصول على 23 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين؛ هذا المبلغ لا يُعد شيئًا مقارنةً بتكلفة أي خطوة خاطئة قد يتخذونها ضد إيران.

وختم وزير الخارجية تدوينته، مصرحا : إذا كان الهدف النهائي كما صرح به الرئيس الامريكي ترامب من جديد، أي "الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم امتلاكه هو السلاح النووي"، فإن التوصل إلى اتفاق ممكن، ولكن هناك طريقة واحدة فقط لتحقيق ذلك : الدبلوماسية القائمة على الاحترام والمصالح المتبادلين؛ لقد كشفت الأقلية التي تتبنى نهج "نتنياهو أولاً" في أمريكا، والتي تخشى الدبلوماسية، عن خطتها الحقيقية الآن، وعلى العالم أن ينتبه الى الاولوية الحقيقية لهؤلاء.

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