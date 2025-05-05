عراقجي يكشف عن ثلاثة محاور رئيسية لزيارته باكستان

وفي تصريحات أدلى بها بعد لقائه نظيره الباكستاني، وعقب محادثات موسّعة ضمّت وفدين من البلدين في العاصمة إسلام آباد، أشار عباس عراقجي إلى أن هدفه الأول من الزيارة يتمثل في استعراض الأوضاع الإقليمية، لا سيما التوترات الأخيرة بين الهند وباكستان.

وأكد عراقجي أن الهند وباكستان دولتان تربطهما علاقات صداقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن باكستان تُعدّ جاراً وشقيقاً لإيران، موضحاً أن بلاده كانت حريصة على الاستماع إلى مواقف الأصدقاء في باكستان قبل التوجه إلى الهند.

وفي ما يتعلق بالمحور الثاني للزيارة، قال عراقجي إنه أطلع المسؤولين الباكستانيين على آخر تطورات المفاوضات غير المباشرة الجارية بين إيران والولايات المتحدة.

أما الهدف الثالث، فأشار إلى أنه يتمثل في مناقشة العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، وخصوصاً في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكداً أن هذه القضايا كانت محور البحث في الاجتماعات الجارية، وستتم متابعتها في لقاءات مقبلة.

ومن المقرر أيضاً أن يلتقي عباس عراقجي، على رأس وفد رفيع من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بكل من رئيس جمهورية باكستان ورئيس وزرائها خلال اليوم.

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