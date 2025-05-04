إيران تزيح الستار عن صاروخ باليستي "قادر على اجتياز منظومة ثاد"

وأعلن وزير الدفاع الإيراني مساء اليوم الأحد، إزاحة الستار عن صاروخ "قاسم بصير" الباليستي بمدى لا يقل عن 1200 كيلومتر كأحدث انجاز دفاعي إيراني.

وصاروخ "قاسم بصير" قادر، بحسب وزير الدفاع، على اجتياز منظومة الدفاع الصاروخي "ثاد".

ووفقا لهذا التقرير، صاروخ قاسم بصير هو صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب وهو في الواقع تطوير لصواريخ الشهيد الحاج قاسم الباليستية.

وتم تزويد صاروخ "قاسم بصير" بمنظومة توجيه تصويرية حرارية لإصابة الهدف بدقة أكبر، ومقاوم للحرب الإلكترونية.

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