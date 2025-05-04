وزير الخارجية الايراني يغادر الى اسلام اباد

ويرافق وفدا سياسيا عراقجي في هذه الزيارة؛ حيث سيلتقي كبار المسؤولين الباكستانيين؛ باحثا معهم في القضايا الثنائية، ومنها التعاون الاقتصادي والتجاري وتأمين الحدود المشتركة، فضلا عن التطورات الاقليمية والدولية.

وفي سياق متصل، اعتبرت وزارة الخارجية الباكستانية، عبر بيان صدر عنها اليوم، زيارة عراقجي الى هذا البلد، بانها تشير الى العلاقات المعمقة والوثيقة بين الشعبين الايراني والباكستاني.

واضافت : ان كلا البلدين يؤكدان على المسؤولية المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي بجميع المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ مبينة ان الجانبين الايراني والباكستاني سيتناولان في مباحثاتهما اخر التطورات الاقليمية والدولية.

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