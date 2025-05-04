إيران والسعودية: لا شرعية للعدوان الصهيوني على سوريا واستقرارها أولوية مشتركة

وجاء لقاء الممثل الخاص لوزير الخارجية الإيراني محمد رضا رؤوف شيباني يوم الاحد في الرياض مع وكيل الخارجية للشؤون السياسية السعودي سعود الساطي، وذلك في سياق المشاورات الإقليمية مع الأطراف المؤثرة في التطورات في سوريا.

وفي هذا اللقاء أوضح رؤوف شيباني وجهات نظر الجمهورية الاسلامية ومواقفها المبدئية تجاه التطورات الراهنة في سوريا وفي المساعدة على تعزيز الاستقرار والسلام في هذا البلد. وأكد على وحدة وسلامة أراضي سوريا، وأدان الهجمات والتحركات المدمرة والمزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الكيان الصهيوني في سوريا والمنطقة.

من جانبه قال وكيل الخارجية السعودي: "إن المملكة العربية السعودية تؤكد دائماً على وحدة أراضي سوريا وسلامتها واستقرارها، وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا".

وأكد الجانبان أيضا على استمرار التشاور بشأن التطورات الإقليمية.

وفي وقت سابق، أجرى الممثل الخاص لوزير الخارجية الايراني للشؤون السورية مناقشات ومشاورات مع مسؤولين من روسيا وقطر والإمارات العربية المتحدة بشأن هذه القضية.

وتأتي زيارة رؤوف شيباني الى الرياض في أعقاب زيارة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى إيران، بهدف تعزيز المشاورات الإقليمية بين البلدين.

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