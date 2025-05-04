خلال لقائه مسؤولي ووكلاء الحج؛ قائد الثورة: الحج الفريضة الوحيدة التي يكون ظاهرها وباطنها سياسيا مائة بالمائة

والتقي اليوم الاحد مسؤولون من منظمة الحج والزيارة ومجموعة من مسؤولي الحج وحجاج بيت الله الحرام ، قائد الثورة الإسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي .

ويأتي هذا اللقاء في اطار انعقاد مؤتمر الحج، واستقبل قائد الثورة الاسلامية مسؤولي منظمة الحج والزيارة في حسينية الإمام الخميني (رض) .

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