خلال لقائه مسؤولي ووكلاء الحج؛ قائد الثورة: الحج الفريضة الوحيدة التي يكون ظاهرها وباطنها سياسيا مائة بالمائة
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أى قائد الثورة الإسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي بأن الحج هو الفريضة الوحيدة التي يكون ظاهرها وباطنها وتركيبها سياسيا مائة بالمائة ، لافتا الى ان تجمع الناس سويا له طابع سياسي.
والتقي اليوم الاحد مسؤولون من منظمة الحج والزيارة ومجموعة من مسؤولي الحج وحجاج بيت الله الحرام ، قائد الثورة الإسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي .
ويأتي هذا اللقاء في اطار انعقاد مؤتمر الحج، واستقبل قائد الثورة الاسلامية مسؤولي منظمة الحج والزيارة في حسينية الإمام الخميني (رض) .