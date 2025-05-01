تغير موعد الجولة الرابعة من المحادثات الايرانية - الامريكية

واعلن بقائي في تصريح ادلى به للصحفيين عن ذلك نقلا عن وزير الخارجية العماني وقال ان ارجاء المحاثات تم باقتراح من وزير خارجية سلطنة عمان على ان يتم لاحقا الاعلان عن الموعد الجديد.

وجدد بقائي التاكيد على ارادة الجمهورية الاسلامية الايرانية للافادة من الدبلوماسية لتحقيق المصالح المشروعة والقانونية للشعب الايراني وانهاء العقوبات والضغوط الاقتصادية التي تستهدف الحقوق الانسانية ورفاهية كل ابناء الشعب الايراني، وقال ان الوفد الايراني ومنذ الدخول في المحادثات حدد بحسن نية، اطرا واضحة تاسيسا على المواقف المبدئية للبلاد ووفقا للقانون الدولي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وانهاء العقوبات غير القانونية وابدى جديته للمحادثات للوصول الى تفاهم عادل ومعقول ومستدام، وسيظل في هذا الطريق، مصمما وراسخا بقوة.

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