إيران ترد على باريس: مزاعمكم النووية واهية وتفقدكم المصداقية

وفي تدوينة نشرها عبر منصة "اكس" اليوم الجمعة، ردّ بقائي على مزاعم وزير خارجية فرنسا بالقول : ان التصريحات الخاطئة والتهديد بإعادة فرض العقوبات على ايران، تعزّز الشكوك بأن الموقف النقدي الفرنسي آخذ بالتحول الى دور معرقل؛ مثل هذا النهج لا يعزز قطعا مصداقية فرنسا وموقعها في اوروبا والعالم.

يذكر ان وزير الخارجية الفرنسي "جان نوئل بارو"، اطلق في تصريحاته الاخيرة مزاعم مسيسة لا اساس لها من الصحة حول برنامج ايران النووي السلمي، بما فيها ذلك، ان "ايران على وشك تطوير سلاح نووي"؛ وهو ما فنّده متحدث الخارجية الايرانية في تدوينته اليوم.

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