طهران تنفي وجود عمل تخريبي في حادثة ميناء "الشهيد رجائي"

وقالت فاطمة مهاجراني، في مقابلة مع الصحفيين اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول تغطية حادثة الحريق في ميناء الشهيد رجائي: لم تكن هناك أي رقابة على الأخبار المتعلقة بهذه الحادثة. نحن ملزمون بتوفير الشفافية، وتم توفير المعلومات حول الحادثة ميدانياً من قبل وزير الداخلية والمسؤولين في المنطقة، وهذه العملية مستمرة.

وأضافت: يجب أن نسمح بإعداد تقرير الخبراء. سنحاسب جميع المقصرين ولكن يجب أن نسمح بإعلان تقرير الخبراء. لا يوجد ما يمنعنا من إخبار الناس بالحقيقة.

تجريم بيع السجائر

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية عن سبب عدم تجريم بيع السجائر للأشخاص دون سن 18 عاما: إن السلطة القضائية هي المسؤولة الرئيسية عن هذه القضية .وبطبيعة الحال، يجب علينا أن نعرف الجريمة بطريقة تجعلنا إذا أصبح شخص ما مجرماً نستطيع أن نتعامل معه، لأن تعريف الجريمة على نطاق واسع بحيث لا نستطيع أن نتعامل مع المجرم سوف يبطل القانون.

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