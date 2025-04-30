إيران.. اعدام جاسوس على صلة بالموساد

وبحسب بيان رسمي، فقد جُنّد "لنگرنشين" في صفوف جهاز الموساد في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وخضع لسلسلة دورات تدريبية متخصصة، ليبدأ بعدها تنفيذ مهامه التجسسية لصالح الجهاز الإحتلال الإسرائيلي في ديسمبر من العام نفسه.

وخلال عامين من نشاطه، أقام الجاسوس تعاونًا مباشرًا ومكثفًا مع ضباط كبار في الموساد، وشارك في عمليات إرهابية داخل إيران، من بينها المشاركة في اغتيال الشهيد صياد خدائي في طهران، وتقديم دعم لوجستي وفني للهجوم على منشأة صناعية تابعة لوزارة الدفاع في أصفهان.

كما تورّط في شراء معدات اتصالات متطورة لتأمين التواصل بين عناصر الموساد داخل البلاد، وتوفير سيارات مخصصة للاستخدام العملياتي، إضافة إلى تحويل أموال من ضباط الموساد إلى عملاء داخل إيران، واستئجار منازل آمنة في عدة محافظات.

وقد أكدت السلطات الإيرانية أن تنفيذ الحكم يأتي في إطار التصدي الحازم لمحاولات الاختراق الأمني والإخلال بالاستقرار الداخلي.

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