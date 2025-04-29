عراقجي: التعاون الإيراني الجزائري ضرورة ملحة في مواجهة التحديات الإقليمية والدفاع عن فلسطين

وأوضح عراقجي أنّ ما يرتكبه الكيان الصهيوني من اعتداءات متكررة في غزة والضفة الغربية، واعتداءاته الممنهجة على لبنان، يتطلب موقفاً إسلامياً موحداً، يضع حدّاً للقتل المنهجي والتهجير القسري الذي يتعرض له الفلسطينيون العزّل، مؤكداً أن التنسيق بين الدول الإسلامية أصبح اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

كما أطلع الوزير الإيراني نظيره الجزائري على آخر مستجدات الحوار غير المباشر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، مشيداً بالموقف الثابت للجزائر تجاه الملف النووي الإيراني، والذي تجلّى بوضوح في مداخلتها الأخيرة في مجلس الأمن الدولي.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الجزائري عن بالغ قلقه من استمرار الانفلات الأمني في المنطقة بسبب ممارسات الكيان الإسرائيلي، مديناً قتل المدنيين في الأراضي المحتلة، ومؤكداً ضرورة تحرّك جماعي منسّق على مستوى العالم الإسلامي والمجتمع الدولي.

وفي ختام الاتصال، عبّر عطاف عن تضامنه مع الشعب الإيراني، مقدّماً التعازي في ضحايا حادثة ميناء الشهيد رجائي.

endNewsMessage1