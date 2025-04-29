قاليباف: خطاب نتنياهو يهدف للتأثير بشكل غير مباشر علی المفاوضات بين طهران وواشنطن

قال محمد باقر قالیباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، إن الكيان الصهيوني يحاول واهماً عرقلة مسار المفاوضات الجارية، إلا أن ألاعيبه لم تعد تنطلي على السياسيين في العالم، ولا حتى على حلفائه التقليديين.

وأوضح قالیباف أن العالم بات يدرك جيدًا أن استمرار هذا الكيان قائم على القتل والإجرام، في حين أن السلام والاستقرار يزعزعان توازنه ويثيران اضطرابه.

وأضاف: "نعتبر هذه التصريحات مجرد لغو لا قيمة له، تهدف إلى التأثير على مسار المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، ولا نوليها أي أهمية."

لكنه شدد على أن إيران لا تشك لحظة في أن أي تحول حتى طفيف في هذه التهديدات الكلامية إلى عمل ميداني، سيؤكد أن الكيان الصهيوني لا يتحرك إلا بإذن من الولايات المتحدة.

وحذّر رئيس البرلمان الإيراني قائلاً: "كي لا يقع العدو في خطأ حسابي، نعلن بوضوح أن الشعب الإيراني لم ولن ينخدع بلعبة الشرطي الجيد والشرطي السيء."

وأكد مجددًا أن "أيّ اعتداء على وطننا العزيز، إيران، يعني إشعال برميل بارود سيفجر المنطقة بأسرها، وسيضع جميع القواعد الأمريكية في مرمى الردّ الإيراني."

وختم قالیباف بالتأكيد أن "الدول التي تستضيف هذه القواعد ستدفع أيضاً ثمن مغامرات الكيان الصهيوني"، مضيفاً: "أيدينا مطلقة في تفعيل كامل قدراتنا الهجومية على أوسع نطاق، ولدينا المعرفة والإرادة لتحقيق ذلك، كما يعرف أعداؤنا جيداً."

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