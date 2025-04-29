خلال زيارة بزشكيان إلى باكو؛ إیران وأذربیجان توقعان اتفاقا مشتركا لإرساء السلام والأمن في المنطقة

تزامنا مع زيارة رئيس الجمهورية الايرانية الى باكو وحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "ستار هاشمي" ومساعد الوزير"بهزاد اكبري" الذي يرأس شركة الاتصالات الوطنية الايرانية، ضمن الوفد رفيع المستوى المرافق للرئيس بزشكيان،تم توقيع اتفاقية استراتيجية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أكبر مزود لخدمات الاتصالات في أذربيجان.

تم توقيع هذه الاتفاقية من قبل أكبري عن الجانب الايراني والرئيس التنفيذي لشركة دلتا بجمهورية أذربيجان "ولييف رمضان"، بهدف تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي في تطوير البنية التحتية للاتصالات، وخاصة في مجال نقل البيانات وبناء الكابلات البحرية.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تطوير نقل البيانات بين جمهورية أذربيجان والدول المجاورة لإيران، بما في ذلك أفغانستان وتركمانستان وباكستان ودول مجاورة أخرى، عبر إيران، كما انها أيضا من المتوقع ان تؤدي إلى جذب حركة المرور من الشرق عبر إيران.

ومن ناحية أخرى، اتفق البلدان على الاستثمار المشترك في مشاريع البنية التحتية مثل تطوير الكابلات البحرية لتعزيز ممرات الاتصالات بين الشمال والجنوب والشرق والغرب وتساهم هذه المشاريع في تعزيز دور إيران كمركز يربط آسيا بأوروبا.

والجدير بالذكر ان هذه الاتفاقية تأتي في إطار برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوسيع التعاون الدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات وتعزيز الدور الاستراتيجي في ممرات الاتصال العالمية تحت مسمى "دبلوماسية التكنولوجيا".

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