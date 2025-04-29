أمين عام منظمة "إيكو" يعزي عراقجي بحادث الانفجار في ميناء الشهيد رجائي

وفي رسالة بعث بها لوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ، اعرب أسد مجيد خان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، عن أسفه إزاء الانفجار المأساوي في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، والذي أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص وإصابة اكثر من الف آخرين.

وقدّم مجيد خان المواساة لأسر الضحايا والمصابين وللحكومة والشعب الإيراني، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

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