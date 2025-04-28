ايران تتفق مع وكالة الطاقة الذرية الدولية حول استمرار المفاوضات

ووصل ابارو على راس وفد الى طهران امس الاحد، لمتابعة الاتفاقات الحاصلة بين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" في زيارته الاخيرة للجمهورية الاسلامية، ومباحثاته مع وزير الخارجية ورئيس منظمة الطاقة النووية الايرانيين.

واستعرض كمالوندي خلال اللقاء مع مساعد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، القضايا التي تهم الجانبين وخاصة الفنية والمتعلقة باتفاق الضمانات، والقضايا العالقة؛ حيث جرى الاتفاق بينهما بشان اسلوب المتابعات وايضا مواصلة التفاوض وتنفيذ الاتفاقات.

علما بان وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيغادر، ليلا، طهران باتجاه فيينا.

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